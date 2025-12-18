پخش زنده
رسانههای آمریکا از سقوط یک فروند هواپیما در ایالت کارولینای شمالی و وقوع آتشسوزی گسترده در آن خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از الجزیره، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای آمریکایی اعلام کرد که یک هواپیما هنگام فرود در فرودگاه منطقهای در کارولینای شمالی سقوط کرد و منجر به آتشسوزی بزرگی شد.
برخی منابع رسانهای اخبار تأیید نشدهای درباره کشته شدن چند نفر در این سانحه منتشر کردهاند.
مقامهای آمریکایی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادهاند و علت سقوط این هواپیما هنوز اعلام نشده است.