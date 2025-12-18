به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از الجزیره، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد که یک هواپیما هنگام فرود در فرودگاه منطقه‌ای در کارولینای شمالی سقوط کرد و منجر به آتش‌سوزی بزرگی شد.

برخی منابع رسانه‌ای اخبار تأیید نشده‌ای درباره کشته شدن چند نفر در این سانحه منتشر کرده‌اند.

مقام‌های آمریکایی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده‌اند و علت سقوط این هواپیما هنوز اعلام نشده است.