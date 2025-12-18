پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه استان یزد: تمام محورهای برون شهری استان باز و ترافیک، عادی و روان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حاجی ده آبادی گفت: تمام محورهای برون شهری استان اعم از بزرگراهها، جادههای اصلی و فرعی و راههای روستایی باز و ترافیک عادی و روان است.
سرهنگ حاجی ده آبادی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته تاکنون متاسفانه به علت بی احتیاطی رانندگان به علت سوانح و حوادث جادهای ۳ نفر جان خود را ازدست دادهاند.
وی از مردم خواست حتی المقدور امروز و فردا با توجه به اینکه شرایط بحرانی را داریم به مناطق ییلاقی مراجعه نکنند و در صورت ضرورت سفر حتما از ۱۴۱ وضعیت راهها را جویا شوند.