در پایان دور مقدماتی رقابت‌های ۵ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی کشور به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم ملی، نفرات راه یافته به فینال مشخص شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات راه یافته به مرحله فینال و نتایج مرحله نیمه نهایی به شرح زیر است:

۶۷ کیلوگرم:

آرمین محب ثابت (تهران) صفر – محمد کمالی (فارس) ۹

مصطفی رضایی (مازندران) ۳ – محمد اسکندری (اصفهان) ۷

فینال: محمد کمالی (فارس) – محمد اسکندری (اصفهان)

۷۲ کیلوگرم:

امید بهمنی (سهمیه) ۵ – حجت رضایی (خوزستان) ۴

محمدجواد رضایی (قم) ۹ – امیررضا عالی وند (سهمیه) صفر

فینال: محمدجواد رضایی (قم) – حجت رضایی (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم:

مهدی مراد الیاسی (سهمیه) صفر – محمد ارجمند (سهمیه) ۹

محمدرضا مختاری (فارس) ۳ – محمد امین حسینی (خوزستان) ۵

فینال: محمد ارجمند (سهمیه) – محمدامین حسینی (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم:

امیررضا مرادیان (توابع تهران) ۱۰ – حسن آریانژاد (سهمیه) ۳

ناصر علیزاده (مازندران) ۸ – امیررضا اکبری (سهمیه) صفر

فینال: ناصر علیزاده (مازندران) امیررضا مرادیان (توابع تهران)

۱۳۰ کیلوگرم:

بهنام مهدی زاده (تهران) ۱ – محمدسروش رنجبر (همدان) ۳

مرتضی الغوثی (مازندران) ۳ – آرمان طهماسبی (کردستان) یک