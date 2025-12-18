پخش زنده
امروز: -
در پایان دور مقدماتی رقابتهای ۵ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی کشور به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم ملی، نفرات راه یافته به فینال مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات راه یافته به مرحله فینال و نتایج مرحله نیمه نهایی به شرح زیر است:
۶۷ کیلوگرم:
آرمین محب ثابت (تهران) صفر – محمد کمالی (فارس) ۹
مصطفی رضایی (مازندران) ۳ – محمد اسکندری (اصفهان) ۷
فینال: محمد کمالی (فارس) – محمد اسکندری (اصفهان)
۷۲ کیلوگرم:
امید بهمنی (سهمیه) ۵ – حجت رضایی (خوزستان) ۴
محمدجواد رضایی (قم) ۹ – امیررضا عالی وند (سهمیه) صفر
فینال: محمدجواد رضایی (قم) – حجت رضایی (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم:
مهدی مراد الیاسی (سهمیه) صفر – محمد ارجمند (سهمیه) ۹
محمدرضا مختاری (فارس) ۳ – محمد امین حسینی (خوزستان) ۵
فینال: محمد ارجمند (سهمیه) – محمدامین حسینی (خوزستان)
۹۷ کیلوگرم:
امیررضا مرادیان (توابع تهران) ۱۰ – حسن آریانژاد (سهمیه) ۳
ناصر علیزاده (مازندران) ۸ – امیررضا اکبری (سهمیه) صفر
فینال: ناصر علیزاده (مازندران) امیررضا مرادیان (توابع تهران)
۱۳۰ کیلوگرم:
بهنام مهدی زاده (تهران) ۱ – محمدسروش رنجبر (همدان) ۳
مرتضی الغوثی (مازندران) ۳ – آرمان طهماسبی (کردستان) یک