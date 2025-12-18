به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ میز خدمت جهادی با حضور نماینده شهرستان آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان، در مسجد صاحب‌الزمان (عج) روستای شیرکوه آستانه اشرفیه برگزار شد.

در این میز خدمت، مردم منطقه به‌صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره مسائل، مشکلات و مطالبات خود را با نماینده مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح کردند و موضوعات مختلفی از جمله زیرساخت‌های روستایی، راه، آب، برق، خدمات رفاهی و مسائل معیشتی مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان حاضر در این برنامه هم ضمن شنیدن مشکلات مردم، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مطالبات مطرح‌شده صادر کردند و بر استمرار برگزاری میز‌های خدمت جهادی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار تأکید شد.

این برنامه با هدف تسهیل دسترسی مردم به مسئولان، تسریع در رسیدگی به مشکلات و تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مدیران اجرایی برگزار شد.