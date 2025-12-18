ادامه عملیات بارورسازی ابرها تا پایان فصل بهار
روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد:عملیات بارورسازی ابرها که از ۲۴ آبانماه آغاز شده، تا پایان فصل بهار در ۳ منطقه کشور ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد:عملیات بارورسازی ابرها در سه منطقه اصلی کشور شامل: شمالغرب (حوزه دریاچه ارومیه)، شمالشرق (استان خراسان) و فلات مرکزی (حوزه آبریز زایندهرود در استانهای چهارمحالوبختیاری و اصفهان) در حال اجراست.
بر اساس اعلام روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه این پروازها با درخواست وزارت نیرو و بر مبنای پیشبینیهای سازمان هواشناسی انجام میشود.
ارزیابیهای تخصصی نشان میدهد بارورسازی ابرها میتواند ۱۸ تا ۲۵ درصد میزان بارندگی را افزایش دهد.