بنا به اعلام معاون اداره کل مدیریت بحران استان، محور سربیژن به راین به دلیل بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود شد

انسداد مسیر سربیژن به راین به دلیل بارش برف

انسداد مسیر سربیژن به راین به دلیل بارش برف

، به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی عرب‌نژاد با اشاره به آغاز موج دوم بارش‌ها در سطح استان گفت : نیروهای هلال‌احمر و راهداری در محورهای مواصلاتی استان حضور دارند و کار خدمت‌رسانی و امدادرسانی را انجام می‌دهند.

وی افزود :بارندگی در مناطق جنوب و جنوب غربی استان ادامه دارد و احتمال انسداد مسیرها به ویژه مناطق روستایی وجود دارد.

هم‌استانی‌ها از تردد در جاده‌ها خودداری کنند و در صورت ضرورت حتما زنجیر چرخ، مواد غذایی و وسایل گرمایشی از جمله پتو به همراه داشته باشند