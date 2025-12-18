بنا به اعلام معاون اداره کل مدیریت بحران استان، محور سربیژن به راین به دلیل بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان محمدعلی عرب‌نژاد با اشاره به آغاز موج دوم بارش‌ها در سطح استان کرمان گفت: نیرو‌های هلال‌احمر و راهداری در محور‌های مواصلاتی استان حضور دارند و کار خدمت‌رسانی و امدادرسانی را انجام می‌دهند.

وی افزود: بارندگی در مناطق جنوب و جنوب غربی استان ادامه دارد و احتمال انسداد مسیر‌ها به ویژه مناطق روستایی وجود دارد.

وی افزود: هم‌استانی‌ها از تردد در جاده‌ها خودداری کنند و در صورت ضرورت حتما زنجیر چرخ، مواد غذایی و وسایل گرمایشی از جمله پتو به همراه داشته باشند