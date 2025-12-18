امروز: -
جنایت صهیونیست ها در غزه با استفاده از هوش مصنوعی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۷- ۲۱:۳۱
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
بی قانونی و گنگ
کاسبی با مرگ، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از یک مرگ طبیعی
خبرهای مرتبط

رژیم صهیونیستی همچنان مانع ورود کمک‌ها به غزه است

روی دیگر زندگی در غزه

افزایش شمار شهدای نوار غزه

برچسب ها: رژیم‌صهیونیستی ، نسل‌کشی ، غزه
