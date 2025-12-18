محور جیرفت به سربیژن به دلیل پیش‌بینی بارش سنگین برف مسدود شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان از سفرهای غیرضروری در محورهای «جیرفت–ساردوئیه» و «جبالبارز به جیرفت» و دهبکری خودداری شود

فرماندار شهرستان جیرفت اعلام کرد: در پی بارندگی‌های دو روز گذشته، میزان بارش در این شهرستان به ۸۸ میلی‌متر رسیده و هم‌زمان با آغاز موج دوم سامانه بارشی از شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذرماه، خطر وقوع سیلاب به دلیل اشباع شدن زمین‌ها افزایش یافته است.

، روحبخش بیگ‌زاده شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذرماه با ارائه گزارشی از وضعیت جوی و اقدامات انجام‌شده در این منطقه ارایه کرد و گفت :بیشترین میزان بارندگی در بخش جبالبارز با ۱۲۰ میلی‌متر ثبت شده و در منطقه سربیژن نیز حدود ۴۰ سانتی‌متر برف گزارش شده است.

وی گفت موج دوم بارندگی از امشب آغاز و به دلیل شدت بیشتر بارش‌ها و ماهیت رگباری آن، احتمال وقوع سیلاب وجود دارد.

وی افزود :بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، پلیس راه از ساعت ۱۹ شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذرماه محور جیرفت به سربیژن را به دلیل پیش‌بینی بارش سنگین برف مسدود کرده است