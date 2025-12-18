

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز دوم مسابقات چلنج بین‌المللی بدمینتون قزاقستان ۲۰۲۵، نمایندگان ایران در دیدار‌های مختلف به مصاف حریفان خود رفتند و موفق به ثبت نتایج خوبی شدند.

در بخش انفرادی بانوان، پریا اسکندری مقابل نماینده قبرس با اقتدار و در دو گیم متوالی با نتایج ۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۱ به پیروزی رسید. مبینا ندائی نیز در دیداری نزدیک برابر نماینده هند رقابت کرد، اما در نهایت با نتایج ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۳ نتیجه را واگذار کرد.

در بخش انفرادی مردان، علی حیاتی در دیداری تماشایی مقابل نماینده مالزی عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و پس از رقابتی سه‌گیمه با نتایج ۲۱ بر ۱۴، ۱۹ بر ۲۱ و ۲۲ بر ۱۹ به پیروزی رسید. همچنین نیما رستم‌پور برابر نماینده امارات در دو گیم متوالی و با نتایج مشابه ۲۱ بر ۱۳ به برتری دست یافت.

در بخش دونفره مردان نیز تیم علی حیاتی و نیما رستم‌پور موفق شد مقابل تیم میزبان از قزاقستان با نتایج ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۰ به پیروزی برسد و به روند موفق خود در این رقابت‌ها ادامه دهد.

در این مسابقات، فریبا مددی به عنوان سرداور و بسیم پنائی به عنوان داور، نمایندگان شایسته داوری کشورمان هستند که حضور آنها نقش مهمی در ارتقای جایگاه داوری بدمینتون ایران در سطح بین‌المللی دارد.