به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تقریبا همه شهرهای خراسان رضوی در ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارش برف و باران بوده است.

برخی محورهای خراسان رضوی پس از بارش برف مسدود شده بود که بیشتر این جاده ها تا کنون بازگشایی شده است.

تصاویر بارش برف در شهرستان های خراسان رضوی

