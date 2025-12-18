به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روابط عمومی امور توزیع نیروی برق قائم‌شهر اعلام کرد: به‌منظور اجرای پروژه اصلاح شبکه فشار متوسط، برق بخشی از کمربندی شمالی این شهر روز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ به‌صورت موقت قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، خاموشی با برنامه در محدوده کمربندی شمالی قائم‌شهر، حدفاصل خیابان ۱۶ متری اول تا میدان علی به سمت چهارراه نظامی اعمال می‌شود.

بازه زمانی این خاموشی از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح اعلام شده است و اجرای آن توسط اکیپ‌های تعمیراتی امور توزیع نیروی برق قائم‌شهر انجام خواهد شد.

روابط عمومی امور توزیع نیروی برق قائم‌شهر ضمن قدردانی از صبر و بردباری مشترکان ساکن در این محدوده، از همراهی آنان با نیرو‌های عملیاتی این اداره در راستای ارائه خدمات بهتر و ایمن‌تر تشکر کرد.