مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در اهواز برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات برتر پنج وز نخست و نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

رده بندی انفرادی:

۵۵ کیلوگرم: ۱- محمد حسینوند پناهی (خوزستان) ۲- محمدرضا توکلیان (سهمیه) ۳- کیانوش شمشیری (تهران) و مهدی کمالی (فارس) ۵- حسین قادری (قم) ۶- محمد نظری (توابع تهران) ۷- حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد) ۸- سید امیرحسین نجات پور (سهمیه) ۹- بهروز حسن زاده (سهمیه) ۱۰- محمدصالح سادین (گلستان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- پویا ناصرپور (خوزستان) ۲- محمد عشیری (خوزستان) ۳- میلاد رضانژاد (سهمیه) و امیررضا ده بزرگی (فارس) ۵- محمدمهدی جواهری (قم) ۶- مهدی جوکار (گیلان) ۷- علی حق نجات علیائی (سهمیه) ۸- سید سامانی موسوی (سهمیه) ۹- نیما بینا (کرمان) ۱۰- سروش خواجه امیری (اصفهان)

۶۳ کیلوگرم: ۱- میثم دلخانی (فارس) ۲- رضا بهمنی (سهمیه) ۳- علی حاجی وند (توابع تهران) و عرفان جرکنی (تهران) ۵- محمد جانقلی (قم) و علیرضا قناعتی (اصفهان) ۷- رضا قیطاسی (خوزستان) ۸- کوروش بیرم آبادی (خراسان رضوی) ۹- مهدی محسن نژاد (خوزستان) ۱۰- محمد مهرابی (البرز)

۷۷ کیلوگرم: ۱- علی اسکو (مازندران) ۲- امیرمهدی سعیدی نوا (قم) ۳- محمد ناقوسی (خوزستان) و علی اصغر سام دلیری (مازندران) ۵- عارف حبیب اللهی (توابع تهران) و امین کاویانی نژاد (خوزستان) ۷- محمدرضا کارگر (چهارمحال و بختیاری) ۸- ماردین سلطانی دره (کردستان) ۹- حسین حاجی وند (سهمیه) ۱۰- اشکان سعادتی فرد (تهران)

۸۷ کیلوگرم: ۱- بهروز هدایت (کرمانشاه) ۲- محمدحسین استاد محمد معمار (توابع تهران) ۳- رسول گرمسیری (خوزستان) و جمال اسماعیلی (تهران) ۵- پویا گراوند (سهمیه) و امیرحسین نعمت زاده (قم) ۷- آرشام بهرام زاده (البرز) ۸- سید محمد چوبچیان (گیلان) ۹- ابوالفضل سپهوند (لرستان) ۱۰- علی کبیری (اصفهان)

نتایج مسابقات:

۵۵ کیلوگرم:

فینال: محمد حسینوند پناهی (خوزستان) ۴ – محمدرضا توکلیان (سهمیه) ۳

رده بندی:

کیانوش شمشیری، برنده – محمدحسن مشهدی زاده (خوزستان) دیسکالیفه

محمد کمالی (فارس)، برنده ۳ – حسین قادری ۷ (به دلیل مصدومیت ادامه نداد)

۶۰ کیلوگرم:

فینال: پویا ناصرپور (خوزستان) ۷ – محمد عشیری خوزستان) ۳

رده بندی:

امیررضا ده بزرگی (فارس)، برنده – آرش قلبی (سهمیه) دیسکالیفه

میلاد رضانژاد (سهمیه) ۸ – محمدمهدی جواهری (قم) صفر

۶۳ کیلوگرم:

فینال: میثم دلخانی (فارس) ۸ – رضا بهمنی (سهمیه) صفر

رده بندی:

عرفان جرکنی (تهران) ۹ – علیرضا قناعتی (اصفهان) صفر

علی حاجی وند (تهران) ۷ – محمد جانقلی ۴،

۷۷ کیلوگرم:

فینال: علی اسکو (مازندران) ۶ – امیرمهدی سعیدی نوا (قم) ۵

رده بندی:

علی اصغر سام دلیری (مازندران) ۳ – امین کاویانی نژاد (خوزستان) ۱

محمد ناقوسی (خوزستان) ۷ – عارف حبیب اللهی (توابع تهران) ۱،

۸۷ کیلوگرم:

فینال: بهروز هدایت (کرمانشاه) ۳ – محمدحسین استاد محمد معمار (توابع تهران) ۱

رده بندی:

رسول گرمسیری (خوزستان) ۶ – پویا گراوند (سهمیه) ۱

جمال اسماعیلی (تهران) ۸ – امیرحسین نعمت زاده (قم) صفر