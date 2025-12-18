به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان علیرضا عادلی مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد مخزنی و نیروگاه برقابی جیرفت با ابراز خرسندی از افزایش سه میلیون مترمکعبی حجم آب سد جیرفت طی روز‌های اخیر، گفت: بارش‌هایی که از روز سه‌شنبه آغاز شد، تا کنون موجب افزایش قابل توجه ذخیره آب سد شده و با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر ادامه بارندگی‌ها، این روند همچنان تداوم خواهد داشت که جای امیدواری دارد.

وی گفت: بخش عمده این بارش‌ها به‌صورت برف و با شدت کم، اما در بازه زمانی طولانی رخ داده و موضوعی که سبب نفوذ بیشتر آب در خاک و کاهش تشکیل روان‌آب شده و به همین دلیل، میزان ورودی آب به سد در این مدت کمتر از حد انتظار بوده است.

عادلی حجم آب سد جیرفت را قبل از بارش‌های اخیر ۷۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: در نتیجه بارش‌های اخیر، حجم ذخیره سد اکنون به ۷۳ میلیون مترمکعب رسیده و این افزایش با بارندگی‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد داشت.

مدیر سد جیرفت تاثیر بارش‌های آینده را در افزایش میزان ذخیره آب سد نوید داد و اظهار کرد: با توجه به پیش بینی‌ها و تشدید بارندگی‌ها از امروز ۲۷ آذر و اشباع شدن زمین از باران‌های اخیر، انتظار می‌رود در بارندگی‌های آینده روان‌آب قابل‌توجهی شکل بگیرد و شاهد افزایش چشمگیر ورودی آب به سد جیرفت باشیم. اتفاقی که می‌تواند نویدبخش روز‌های بهتری برای کشاورزان و عشایر پایین‌دست سد و ساکنان حاشیه هلیل‌رود باشد.

عادلی از ورودی فعلی سد جیرفت به سد به میزان ۶۰ مترمکعب بر ثانیه خبرداد و گفت: ذخیره فعلی سد که اکنون به ۷۳ میلیون مترمکعب رسیده، در صورت تداوم بارندگی‌ها می‌تواند نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تأمین حقابه‌ها و بهبود شرایط منابع آبی منطقه ایفا کند.

در ادامه مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد و نیروگاه جیرفت نیز پیرو هشدار‌های هواشناسی و شروع بارندگی از امروز ۲۷ آذر، از کشاورزان مناطق حاشیه و پایین دست رودخانه هلیل خواست با توجه به هشدار قرمز بارندگی و احتمال وقوع سیلاب شدید اقدامات پیشگیرانه را فوری انجام دهند.

وی بر تخلیه اراضی واقع در بستر و حریم رودخانه، جلوگیری از حضور افراد و ماشین آلات، انتقال محصولات، تجهیزات و دام‌ها به مناطق امن و گزارش سریع هرگونه افزایش سطح آب تأکید کرد.

عادلی افزود: عدم توجه به هشدار‌ها مسئولیت خسارات احتمالی را متوجه بهره‌برداران خواهد کرد.

برای مردم حاشیه هلیل‌رود، باران تنها یک اتفاق معمولی نیست بلکه نوید ادامه زندگی است که اگر آسمان همچنان سخاوتمندانه ببارد، سد جیرفت جان تازه‌ای خواهد گرفت و دل کشاورزان و عشایر این دیار نیز به آینده‌ای روشن‌تر گرم خواهد شد.