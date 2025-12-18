امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۷- ۲۱:۴۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
بی قانونی و گنگ
بی قانونی و گنگ
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کاسبی با مرگ، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از یک مرگ طبیعی
کاسبی با مرگ، سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از یک مرگ طبیعی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

پایان سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی

تخصیص بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات برای توسعه خراسان جنوبی

ظرفیت‌های خراسان جنوبی، طلاست

تاکید پزشکیان بر عدالت در خدمت‌رسانی به مردم

سفر رئیس جمهور به بیرجند

تاکید بر تحول حوزه نظام آموزش و پرورش

برچسب ها: سفر استانی رئیس جمهور ، پزشکیان ، خراسان جنوبی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 