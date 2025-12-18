معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد در بازدید سرزده از بازار بروجرد، وضعیت کالا‌های اساسی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قدرت اله ولدی در بازدید سرزده از بازار شهر بروجرد، وضعیت کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را از نزدیک بررسی کرد.

وی در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت معیشتی مردم انجام شد، با بازاریان و فروشندگان گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد بر لزوم نظارت مستقیم بر بازار، کنترل قیمت‌ها، مقابله با گرانفروشی و جلوگیری از احتکار کالا تأکیدکرد.