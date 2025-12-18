نصرت پروین، پزشک زن مسلمان اهل ایالت بیهار هند، پس از آن‌که در یک مراسم رسمی حجابش از سوی «نیتیش کومار» وزیر ارشد این ایالت کنار زده شد، تصمیم گرفت از پذیرش شغل دولتی خود انصراف دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این حادثه در تاریخ ۱۵ دسامبر و در مراسم اعطای احکام استخدام پزشکان حوزه «آیوش» رخ داد. ویدیوی منتشر شده از این مراسم نشان می‌دهد که وزیر ارشد بیهار هنگام تحویل نامه انتصاب، حجاب این پزشک زن مسلمان را کنار می‌زند؛ اقدامی که واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی و محافل عمومی برانگیخت.

برادر نصرت پروین در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرد که خواهرش پس از این اتفاق دچار فشار شدید روحی شده و احساس تحقیر و ناراحتی عمیق می‌کند. او گفت: «قرار بود نصرت از ۲۰ دسامبر کار خود را در دولت بیهار آغاز کند، اما پس از این اتفاق تصمیم گرفته است به این شغل نپیوندد.»

وی افزود: «ما تلاش کردیم او را قانع کنیم که این رفتار تقصیر او نبوده و نباید آینده شغلی‌اش را قربانی کند، اما او همچنان تحت فشار روانی شدید است و به احتمال زیاد از این تصمیم عقب‌نشینی نخواهد کرد.»

این رویداد بار دیگر بحث احترام به باور‌های دینی، کرامت زنان مسلمان و مسئولیت اخلاقی مقامات دولتی در هند را به موضوعی جدی در افکار عمومی تبدیل کرده است.