به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس هیأت عالی نظارت استان گیلان در این همایش با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و ضرورت وحدت و‌همدلی در برگزاری هرچه باشکوه انتخابات بر مبنای اصول و قوانین تاکید کرد وگفت: انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در توسعه و پیشرفت محلی و منطقه‌ای و رفاه مردم تاثیر بسزایی دارد، از این رو باید نقاط ضعف موجود در فرآیند انتخابات برطرف شود و به دور از حواشی تلاش کنیم تا مردم با نگاه دقیق و درنظر گرفتن همه جوانب انتخاب درستی داشته باشند.

دکتر مهدی فلاح افزود: تقویت آموزش برای ناظران انتخابات محلی می‌تواند در حوزه نظارتی برای معرفی افراد ذیصلاح و قرار گرفتن آنها در معرض آرای مردم شرایط مناسب و درست را فراهم آورد.

وی خاطر نشان کرد: همه باید در چارچوب قانون انتخابات، به برگزاری هرچه بهتر انتخابات کمک کنیم تا در ضمن رقابت میان افراد، سلامت انتخابات نیز حفظ شود.

در این همایش نایب رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا کشور نیز ضمن تاکید بر اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، به نکاتی درباره برگزاری انتخابات آینده اشاره کرد.

کامران پولادی با اشاره به برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تاکید کرد: انتخابات پیش رو در آستانه یک سال پرچالش و حساس برای کشور است؛ این در حالی است که شورای اسلامی شهر و روستا نقش بسیار مهمی در اداره امور محلی و ارتقاء سطح رفاه عمومی مردم دارد.

وی یادآور شد: ناظران انتخابات امانت‌داران مردم هستند و باید در نهایت عدالت، بی‌طرفی و براساس قانون عمل کنند تا هیچ‌کس به ناحق از دور انتخابات خارج یا وارد عرصه رقابت نشود.