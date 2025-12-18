فرماندار شهرستان فاریاب اعلام کرد: در پی بارندگی‌های شدید از روز سه‌شنبه تاکنون، میزان بارش در این شهرستان به حدود ۱۲۰ میلی‌متر رسیده؛ رقمی که بیشترین میزان بارندگی در سطح استان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان سیدابوالحسن حسینی شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذرماه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بارش‌ها گفت: پس از فروکش کردن موج نخست بارش‌ها، عملیات ترمیم سیل‌بند‌های تخریب‌شده با استفاده از ظرفیت‌های داخلی شهرستان آغاز شده است

وی افزود: در صورت افزایش بارش بیش از میزان فعلی، احتمال بروز خطر وجود دارد، اما شهرستان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد.

فرماندار فاریاب گفت: مجموعه مدیریت بحران به‌صورت مستمر در حال پایش میدانی هستند، تاکنون در چند روستای شهرستان آب‌گرفتگی گزارش شده که عمدتاً ناشی از تخریب سیل‌بند‌ها بوده و عملیات تخلیه آب انجام شده است

برخی خسارت‌ها به بخش کشاورزی و چاه‌های آب گزارش شده است