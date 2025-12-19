به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: سامانه هوای پایداری که از عصر دیروز به گیلان آمده تا اواسط هفته آینده در گیلان مستقر است.

محمد دادرس، افزایش نسبی دما، هوای آفتابی یا نسبتا ابری و یخبندان صبحگاهی را از مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان تا نیمه‌های هفته آینده در گیلان دانست.

وی گفت: روز‌های پایانی پاییز و آغازین زمستان هوای استان پایدار است.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دریا تا روز سه شنبه برای فعالیت‌های دریانوردی و صیادی مناسب است.