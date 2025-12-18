به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از وقوع یک حادثه جاده‌ای در محدوده سه‌راه بنده‌بن نکا و مصدومیت چهار نفر خبر داد.

غلامعلی فخاری اشرفی با اعلام این خبر گفت: روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۵:۱۲ گزارشی از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان مبنی بر وقوع حادثه جاده‌ای در سه‌راه بنده‌بن، یک کیلومتری جاده لایی دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات سوچلما به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران اظهار کرد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، یک مصدوم توسط آمبولانس هلال‌احمر و سه مصدوم دیگر با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام حسین (ع) نکا منتقل شدند.