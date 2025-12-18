پخش زنده
فرآیند انتخاب هیاتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۸ آذرماه اغاز می شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: فرآیند انتخاب هیاتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر از فردا ۲۸ آذرماه آغاز خواهد شد
ابوذر عطاپور از آغاز فاز اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر از امروز و با دستور وزیر کشور خبر داد و گفت: دستور وزیر کشور به فرمانداریها اعلام شده است.
وی ادامه داد: فرمانداران از فردا ۲۸ آذرماه فرآیند انتخاب هیاتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر را آغاز میکنند.