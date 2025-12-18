به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، به گفته مهدوی، اورژانس هوایی البرز با هدف انتقال نوزادی دچار مشکلات شدید تنفسی از شهرستان طالقان به مرکز درمانی تخصصی بیمارستان امام علی (ع) به پرواز درآمد.

این نوزاد پس از انتقال از درمانگاه طالقان توسط اورژانس هوایی در کمترین زمان ممکن به پد مرکزی اورژانس البرز، با هماهنگی تیم عملیاتی و از طریق آمبولانس زمینی به بیمارستان امام علی منتقل شد تا ادامه درمان تخصصی خود را در بیمارستان دریافت کند.