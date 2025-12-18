سخنگوی سپاه در تشریح ابعاد دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: اشراف رهبری و حضور مردم، محاسبات دشمن را در این برهه تاریخی فرو ریخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ دوم پاسدار علی‌محمد نائینی، شامگاه پنجشنبه در یادواره سردار شهید حاج محمود قلی‌پور و شهدای محله نیروی دریایی رشت، با اشاره به نقش تاریخی استان گیلان در دفاع مقدس، اظهار کرد: گیلان سرزمین جهاد و شهادت از میرزا کوچک‌خان جنگلی تا شهدای بزرگی چون شهید املاکی است و مردم این استان در دوران دفاع مقدس بیش از ۷۰ درصد نیازهای جنگ را تأمین کردند و اعزام کامیون‌های پر از کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، فراتر از یک استان، به یک رویداد ملی بدل شد.

معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران با بیان اینکه کمک‌های مردمی گیلان بالای ۱۵۰۰ کامیون بود و این کار کوچک نبود، گفت: این اعزام‌ها در واقع یک رویداد بزرگ ملی بود و نشان داد شعاع خدمات مردمی و نفوذ اجتماعی علمای استان، به‌ویژه آیت‌الله احسان‌بخش، فراتر از مرزهای گیلان بود.

وی با اشاره به حضور علمای برجسته استان گفت: آیت‌الله بهجت، آیت‌الله ربانی املشی و آیت‌الله احسان‌بخش از مفاخر معنوی گیلان بودند.

سردار نائینی تصریح کرد: آیت‌الله احسان‌بخش در جبهه‌ها حضور دائمی داشت، در قرارگاه‌ها و شب‌های عملیات کنار رزمندگان بود و در جذب کمک‌های مردمی زبان‌زد بود.

سخنگوی سپاه پاسداران، با بیان اینکه رزمندگان گیلان در یگان‌ها و قرارگاه‌های مختلف جزو نیروهای برجسته بودند، اظهارکرد: این استان در عرصه‌های سیاسی نیز پیشتاز بود؛ در مقابله با فتنه سال ۸۸، گیلان اولین استان پیشتاز در حضور میدان شد و الهام‌بخش همه کشور بود.

پیام رهبری و حضور مردم

سردار سرتیپ دوم پاسدار نائینی با اشاره به پیام رهبر انقلاب در صبح جمعه جنگ ۱۲ روزه گفت: حضرت آقا فرمودند رژیم اشتباه کرده و بیچاره خواهد شد. این پیام اعتماد به نفس مردم را برانگیخت و آنان را به ستون مستحکم دفاع ملی بدل ساخت.

وی ادامه داد: پس از نماز جمعه، مردم وارد میدان شدند و شب هنگام وعده صادق ۳ آغاز شد. روز بعد نیز جشن میلیونی ضدصهیونیستی شکل گرفت و کار رژیم در میدان تمام شد.

معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران، با بیان اینکه دشمن تصور می‌کرد با ترور فرماندهان و حمله به سایت‌های راداری کشور بی‌دفاع می‌شود، افزود: نیروهای مسلح آماده بودند و رزمایش‌های پیشین با دو هدف برگزار شده بود؛ حفظ آرایش نظامی و نمایش قدرت بازدارندگی.

وی افزود: همان شب فرماندهان اعلام کردند آرایش دفاعی با آمادگی کامل برقرار است و دشمن در غروب روز اول جنگ، تمام محاسبات خود را از دست داد.

نقش شهدا در تولید قدرت دفاعی

سردار سرتیپ دوم پاسدار علی‌محمد نائینی، با اشاره به نقش شهدا در تربیت نیروهای ویژه در سایت‌های موشکی گفت: شهدا همچنان ناشناخته‌اند؛ شهدایی چون احمد کاظمی که در تراز شهید سلیمانی، شهید تهرانی‌مقدم و شهید حاجی‌زاده قرار دارند.

وی یکی از دستاوردهای شهدا پس از دفاع مقدس را تشخیص تغییر تهدیدات بیان کرد و افزود: تهدیدات از زمینی به فرازمینی تغییر کرد و اولویت تولید موشک مشخص شد.

سخنگوی سپاه پاسداران، با بیان اینکه رهبر انقلاب نیز اعتقاد به تولید موشک داشتند، اظهارکرد: این قدرت درون‌زا توسط جوانان کشور تولید شد.

وی افزود: امروز فرماندهی در لایه‌های مختلف هوافضا و نیروی دریایی سپاه در اختیار متولدین دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است و متوسط سن دانشمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۰ سال است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار نائینی با بیان اینکه رزمایش‌های رزمی به‌طور مستمر برگزار شد تا آمادگی کامل حفظ شود، تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه پیشینه‌ای روشن دارد و آن مجاهدت شهداست.

وی گفت: آرایش دفاعی از پیش تعیین شده بود و همین امر امکان پاسخ‌گویی را فراهم کرد.

معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران، با بیان اینکه شهدا اقتدار تولید کردند و با فداکاری در جنگ ترکیبی، وعده صادق ۱ و ۲ پاسخ به تعرض و وعده صادق ۳ پاسخ به جنگ تمام‌عیار بود.

وی افزود: دشمن پس از شکست مفتضحانه تلاش کرد، آن را با جنگ رسانه‌ای جبران کند، اما حقیقت اقتدار ایران در میدان تثبیت شد.