به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیر حفظ نباتات جنوب کرمان از اجرای موفق عملیات کنترل بیولوژیک آفت کرم هلیوتیس در مزارع ذرت دانه‌ای این منطقه خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری، با رهاسازی دو میلیون قطعه زنبور براکون در سطح دو هزار هکتار، گام مؤثری در کاهش مصرف سموم شیمیایی و توسعه کشاورزی پایدار برداشته شده است.

، مهدیه کرد ساردوئی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس نتایج مطالعات و بررسی‌های میدانی، میزان بهینه رهاسازی زنبور براکون برای کنترل مؤثر آفت کرم هلیوتیس، هزار قطعه در هر هکتار تعیین شده است.

وی با اشاره به سابقه ده‌ساله استفاده مستمر از این روش در جنوب کرمان افزود: استمرار اجرای برنامه مبارزه زیستی طی سال‌های گذشته نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشته و سبب شده است کشاورزان امسال نیز به‌جای مصرف گسترده سموم شیمیایی، از این حشره مفید بهره ببرند. این طرح به‌عنوان یکی از موفق‌ترین و پایدارترین روش‌های کنترل آفات، در شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد، فاریاب، کهنوج، رودبار و جازموریان به اجرا درآمده است.

مدیر حفظ نباتات جنوب کرمان درباره سازوکار اثرگذاری زنبور براکون توضیح داد: این زنبور با تخم‌گذاری روی سطح بدن لارو آفت، موجب تغذیه لاروهای خود از میزبان و نابودی کامل آن می‌شود؛ در نتیجه چرخه زیستی کرم هلیوتیس در مزرعه مختل شده و بدون نیاز به سم‌پاشی شیمیایی، جمعیت آفت به‌طور طبیعی کنترل می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه کشاورزی پایدار خاطرنشان کرد: دستاوردهای مثبت یک دهه اجرای مبارزه زیستی نشان می‌دهد گسترش استفاده از عوامل طبیعی کنترل آفات، از اولویت‌های اصلی مدیریت حفظ نباتات در سال‌های آینده است و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف سموم، ارتقای سلامت جامعه و حفاظت از محیط‌زیست ایفا کند.

گفتنی است بر اساس بررسی‌های میدانی کارشناسان این مدیریت و سایر استان‌ها طی دو سال گذشته، زنبور براکون علاوه بر آفت هلیوتیس، در کنترل و پارازیته‌کردن لاروهای آفت برگخوار پاییزه نیز مؤثر بوده و به‌عنوان روشی کارآمد در مدیریت این آفت توصیه می‌شود؛ هرچند ارزیابی دقیق میزان کارایی و جزئیات فنی آن، نیازمند پژوهش‌ها و مطالعات تکمیلی توسط مراکز است