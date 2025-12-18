پخش زنده
مدیریت امور شهری و آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش، بر مراقبت و توجه ساکنان و گردشگران به توصیههای ستاد مدیریت بحران کیش تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاون امور شهری شرکت عمران آب و خدمات کیش با اشاره به پیش بینیهای انجام شده نسبت به فعالیت موج سوم سامانه بارشی در کیش، گفت: آبگرفتگی، روان آبها و نفوذ آب به برخی از منازل پیش بینی شده است.
رضا حاکمی افزود: ترددهای غیر ضرور ساکنان و گردشگران در هنگام بارندگیها باعث اختلال در تردد گروههای عملیاتی میشود.
رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش، گفت: گروههای عملیاتی بیش از ۴۰۰ نوبت تلفن مردمی را از ابتدای فعالیت سامانه بارشی در کیش پاسخگو بودهاند.
سهراب رضایی خاطرنشان کرد: ساکنان و گردشگران با رعایت نکات ایمنی و دقت به توصیههای ستاد مدیریت بحران کیش به نیروهای خدمات رسان کمک کنند.