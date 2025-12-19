یک واحد صنفی در آبادان به جرم فروش مواد مخدر مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده انتظامی آبادان از مهروموم یک واحد صنفی در این شهرستان خبر داد که اقدام به فروش مواد مخدر می‌کرد.

سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و پایش‌های میدانی دقیق توسط مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی، تخلفات صاحب این سوپرمارکت مبنی بر فعالیت مجرمانه در پوشش واحد صنفی محرز شد و بلافاصله جهت اقدام وارد عمل شدند.

وی از دستگیری یک نفر متهم و کشف مقادیری مواد مخدر صنعتی و مواد ممنوعه در مغازه مورد نظر خبر داد و افزود: پس از طی مراحل قانونی و کسب مجوز از مراجع قضایی، واحد صنفی مذکور پلمب و فعالیت آن متوقف شد.

گوروئی با تأکید بر اولویت برخورد با فعالیت‌های مجرمانه زیر پوشش مشاغل و تشکیل پرونده قضایی علیه متهم، اظهار داشت: پلیس قاطعانه اجازه نخواهد داد که چنین تخلفاتی موجب برهم‌زدن نظم عمومی و تهدید سلامت و امنیت جامعه شود.