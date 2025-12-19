در پی تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی و صدور هشدار قرمز از سوی سازمان هواشناسی کشور، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: تمامی فرودگاه‌ها و تیم‌های ایمنی باند پروازی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا با اجرای عملیات زمستانی و پایش مستمر باندها، ایمنی پروازها حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به شرایط جوی و لزوم حفظ ایمنی پروازها گفت: صدور این اطلاعیه در راستای پیشگیری، افزایش سطح آمادگی و ارتقای ایمنی عملیات پروازی انجام شده است.

وی افزود: در این دستورالعمل بر آمادگی کامل فرودگاه‌ها برای انجام عملیات زمستانی، پایش مستمر باندها و اطلاع‌رسانی دقیق وضعیت سطوح پروازی به خلبانان تأکید شده است.

اخوان تصریح کرد: تمامی تیم‌های ایمنی باند پروازی در حالت آماده‌باش قرار دارند و در صورت نیاز اطلاعیه‌های تخصصی، از جمله SNOWTAM، برای آگاهی خلبانان و مراکز مراقبت پرواز صادر خواهد شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از هماهنگی کامل میان مراکز کنترل ترافیک هوایی، واحدهای مراقبت پرواز و فرودگاه‌ها خبر داد و گفت: در صورت کاهش سطح خدمات یا ضرورت اعمال محدودیت‌های عملیاتی، تصمیم‌گیری برای تأخیر یا لغو پروازها صرفاً با اولویت ایمنی انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی پروازها و مسافران اولویت مطلق صنعت هوانوردی کشور است، افزود: هرگونه تأخیر یا تغییر در برنامه پروازی با هدف پیشگیری از خطرات احتمالی و حفظ سلامتی مسافران انجام می‌شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از شهروندان خواست پیش از مراجعه به فرودگاه، وضعیت پرواز خود را از منابع رسمی و سامانه‌های اطلاع‌رسانی شرکت‌های هواپیمایی بررسی کنند.