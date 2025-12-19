پخش زنده
شماره گویای ۱۱۲ هلال احمر شبانهروزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات امدادی به مسافران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان از آمادهباش کامل تیمهای عملیاتی این جمعیت در پی صدور هشدارهای سازمان هواشناسی برای استان خبر داد.
حسن عبودی مزرعی با اشاره به پیشبینی ورود سامانه بارشی به خوزستان، اظهار کرد: براساس پیشبینیها، استان خوزستان در روزهای آینده شاهد بارش باران، وزش باد شدید و احتمال برف و کولاک در ارتفاعات خواهد بود.
وی افزود: تمامی گروههای عملیاتی، پایگاهها و شعب جمعیت هلال احمر استان در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و با آماده به کار شدن تجهیزات لجستیکی، تمهیدات لازم برای امدادرسانی سریع و مؤثر به شهروندان اندیشیده شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: از مردم، رانندگان و مسافران میخواهیم نکات ایمنی را رعایت کرده، از تردد غیرضروری در مسیرهای برفگیر و مسیلها خودداری کنند.
در مناطق برفی از زنجیر چرخ استفاده کرده و عشایر و ساکنان روستایی نیز تا پایان هشدارها از حاشیه رودخانهها فاصله گرفته و از توقف و اسکان در مناطق پرخطر خودداری کنند.
وی تأکید کرد: شماره گویای ۱۱۲ هلال احمر بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات امدادی به مسافران است.