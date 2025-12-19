پخش زنده
فرماندار شرقی ترین شهرستان هرمزگان جاسک گفت: همه مدارس سطح شهر در همه محلات آماده اسکان اضطراری برای شهروندانی است که خانه هایشان دچار آسیب و خسارت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ احمد جمال الدینی فرماندار جاسک گفت: با مشارکت گروههای جهادی و مردمی و شهرداری و هلال احمر با ماشین آلات موجود در شهر، رها سازی و هدایت آبهای جمع شده در کوچه و معابر عمومی و محلات به سمت دریا در حال انجام است.
وی افزود محلات یکبنی، لوران، مسکن مهر، سرکله، سرریگ و غریب آباد دچار آب گرفتگی شدید هستند و آب به داخل تعدادی از خانهها رفته است.
پنجشنبه شب باران شدیدی در شهرستان جاسک بذارید به طوری که در این شهرستان بیش از ۱۳۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.