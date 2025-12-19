به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس اعلام ایستگاه‌های هواشناسی موج سوم سامانه بارشی از غروب ۲۷ آذر وارد کیش شد و فعالیت این سامانه از ساعت ۱۸ و سی دقیقه با رگبار باران شروع شد.

آمار بارش مجموع فعالیت سامانه بارشی در کیش تا ۳۰ دقیقه بامداد در حدود ۲۱۱ و ۴ دهم میلی متر ثبت شده است.

مجموع بارش زراعی جزیره کیش ۲۵۰ میلی متر گزارش شده است.

براساس آخرین اطلاعات اداره کل هواشناسی هرمزگان فعالیت سامانه بارشی تا بعدازظهر امروز جمعه در کیش ادامه خواهد داشت.