مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر و پسر منطقه ۳ کشور که به میزبانی شهرستان بناب برگزار شد به ایستگاه پایانی خود رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مسابقات انتخابی هفدهمین المپیاد ورزشی قهرمانی کشور در رشته تنیس روی میز ویژه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۳ کشور با حضور تیم‌هایی از استان‌های شمال‌غرب کشور در بناب برگزار و با شناخت نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها در سالن هیئت تنیس روی میز شهرستان بناب برگزار شد و دانشجویان در بخش‌های تیمی، انفرادی و دوبل به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات تیم‌ها و نفرات برتر هر بخش معرفی شدند و برگزیدگان جواز حضور در هفدهمین المپیاد ورزشی قهرمانی دانشجویان کشور را کسب کردند.

گفتنی است این مسابقات با نظارت ناظران فدراسیون و قضاوت داوران رسمی برگزار شد.