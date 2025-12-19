پخش زنده
استاندار خوزستان، در جلسهای فشرده با مسئولان شهرستان اندیکا، بر لزوم اجرای فوری مصوبات برای حل مشکلات زیرساختی این منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این جلسه که با حضور فرماندار، بخشداران و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد، استاندار خوزستان بهصورت موردی به بررسی چالشهای اصلی پرداخت و دستورات مشخصی صادر کرد.
سید محمد رضا موالیزاده در این نشست ضمن تاکید بر احیای شهرک صنعتی در این شهرستان ادامه داد: پیگیری فوری برای آزادسازی اعتبار و تعیین پیمانکار جدید برای این طرح انجام شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه طرح توسعه گاز رسانی در این شهرستان باید تسریع یابد، خاطر نشان کرد: در حوزه راهها و حملونقل اعتبار اضطراری برای بهسازی راهها اختصاص یابد و رایزنی فوری با شرکتهای حملونقل برای برقراری خطوط اتوبوسرانی انجام شود.
استاندار خوزستان همچنین بر ضرورت تامین سوخت عشایر در شهرستان اندیکا تاکید کرد و گفت:لازم است در حهت توسعه گردشگری، ساماندهی و آغاز بخش نخست مرمت و تجهیز مناطق گردشگری در دستور کار قرار گیرد.
موالی زااده پس از جلسه و در تماسهای جداگانه با مدیران کل مربوطه در استان، بر نظارت مستقیم بر اجرای این مصوبات تأکید کرد.
وی تصریح کرد: توسعه متوازن استان بدون توجه به مناطق مرزی و محروم معنا ندارد. وعدههای دادهشده به مردم اندیکا باید در اسرع وقت عملیاتی شود.