معاون دبیرکل سازمان ملل به رژیم صهیونیستی هشدار داد از نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه خودداری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانم «رزماری‌ای. دی‌کارلو» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح، روز پنجشنبه به وقت محلی در گزارشی به شورای امنیت در مورد سوریه با اشاره به سقوط حکومت بشار اسد گفت: سوری‌ها از یک سال پیش گام‌های بزرگی برداشته‌اند، اما موانع جدی همچنان باقی است.

وی افزود: دولت سوریه نهاد‌های دولتی را بازسازی و شروع به یکپارچه‌سازی گروه‌های مسلح تحت یک فرماندهی واحد کرده است. همچنین اعلامیه قانون اساسی صادر شده، کابینه جدید تشکیل شده و انتخابات غیرمستقیم مجلس در اکتبر برگزار و یک روز گفت‌وگوی ملی نیز برگزار شد.

معاون دبیر کل سازمان ملل ادامه داد: تعدادی از نهاد‌های کلیدی از جمله تشکیل کامل مجلس خلق و دیوان قانون اساسی، به زودی قابل تحقق خواهند بود.

دی کارلو اضافه کرد: بازگشت شهروندان سوری به خانه‌هایشان نیز قابل توجه بوده است؛ بیش از یک میلیون آواره و نزدیک به دو میلیون داخلی به مناطق خود بازگشته‌اند.

وی تصریح کرد: بسیاری از کشور‌ها تحریم‌های دوجانبه علیه سوریه را لغو کرده‌اند. دیروز، کنگره آمریکا قانون «سزار» را لغو کرد و ماه گذشته شورای امنیت قطعنامه ۲۷۹۹ را تصویب کرد که محدودیت‌ها علیه رئیس حکومت و وزیر کشور سوریه را لغو کرد.

معاون آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه دسترسی‌های انسانی بهبود یافته، اما اقدامات بیشتری لازم است، گفت: دولت سوریه و نیرو‌های دموکراتیک سوریه در ۱۰ مارس به توافقی دست یافتند. با نزدیک شدن زمان پایان سال برای اجرای توافق، از طرفین می‌خواهیم گام‌های سازنده‌ای در زمینه امنیت و سیاست بردارند.

دی کارلو برای تقویت اعتماد و بازگرداندن ثبات به سویدا گفت: سطح خشونت در سوریه به طور قابل توجهی کاهش یافته؛ با این حال، وضعیت میدانی شکننده و تنش‌ها همچنان پابرجاست.

معاون دبیرکل سازمان ملل افزود: «سال‌ها درگیری و دهه‌ها سرکوب و نقض حقوق بشر، تنش‌های فرقه‌ای را تشدید کرده است. متاسفانه، این تنش‌ها در سال گذشته به اوج خود رسید. خشونت گسترده در منطقه ساحلی در ماه مارس، حمله تروریستی به کلیسایی در دمشق در ماه ژوئن و خشونت در سویدا با اکثریت دروزی در ماه ژوئیه.»

وی اضافه کرد: «در شمال و شرق، تنش‌ها بین ارتش سوریه و نیرو‌های دموکراتیک سوریه نیز ادامه دارد. در بسیاری از موارد، نفرت‌پراکنی و کارزار‌های انتشار اطلاعات نادرست، به نزاع و ترس جمعی دامن زده است. صد‌ها غیرنظامی در این خشونت‌ها کشته شده‌اند که منجر به آوارگی‌های جدید شده است.»

دی کارلو ادامه داد: «با ادامه گزارش‌های اعدام‌های خودسرانه و آدم‌ربایی‌هایی که جوامع خاصی از جمله علوی‌ها را هدف قرار می‌دهند، درخواست‌ها برای حفاظت و پاسخگویی افزایش یافته است. سازمان ملل متحد خشونت را بی‌قید و شرط محکوم می‌کند.»

معاون دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد: ما مصرانه می‌خواهیم که شفافیت در تحقیقات آغاز شده توسط مقامات در مورد این وقایع، محور اصلی باشد و عاملان آن پاسخگو باشند.

وی گفت: حملات هوایی و تهاجمات اسرائیل در جنوب، وضعیت امنیتی را وخیم‌تر کرده است. به گفته مقامات سوری، در اواخر نوامبر، حملات نیرو‌های نظامی اسرائیل به شهر بیت جن، ۱۳ نفر را کشت. این حمله همچنین باعث آوارگی شد و خانواده‌های بیت جن را مجبور به فرار به مناطق مجاور کرد.

معاون دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: من درخواست دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل را برای خودداری از نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تکرار می‌کنم.

وی افزود: همچنین از طرفین می‌خواهم به مفاد توافقنامه آتش‌بس ۱۹۷۴ پایبند باشند. ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها میان سوریه و اسرائیل درباره ترتیبات امنیتی ضروری و حمایت قوی بین‌المللی و منطقه‌ای برای این مسیر حیاتی است.

این مقام ارشد سازمان ملل ادامه داد: تمرکز داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر تلاش‌های ضدتروریسم در سوریه ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره حضور جنگجویان خارجی و احیای داعش وجود دارد.

وی به کشته شدن سه آمریکایی در تدمر سوریه اشاره کرد و گفت: در یک تحول نگران‌کننده، یک گشت مشترک آمریکا و سوریه هفته گذشته در نزدیکی پالمیرا (تدمر) هدف حمله قرار گرفت که دو سرباز آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.

دی کارلو افزود: دولت سوریه این حمله را محکوم و اعلام کرده که توسط یکی از نیرو‌های امنیتی سوریه که مظنون به دیدگاه‌های افراطی است انجام شده است و آمریکا آن را به داعش نسبت داده و وعده تلافی جدی داده است.

معاون دبیرکل سازمان ملل اضافه کرد: شیوع سلاح‌های متعارف و چالش‌های مربوط به مدیریت ذخایر، چالش امنیتی دیگری را ایجاد می‌کند. مین‌های زمینی و مهمات منفجر نشده همچنان روزانه سوری‌ها را می‌کشند و معلول می‌کنند.

منبع: ایرنا