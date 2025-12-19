به گزارش خبرگزاری صداوسیما، و به نقل از خبرگزاری فرانسه، لوکاشنکو در سخنرانی سالانه خود اظهار کرد: اورشنیک روز گذشته (چهارشنبه) در بلاروس مستقر شد و در حال انجام وظیفه رزمی است.

لوکاشنکو پیشتر گفته بود که استقرار موشک‌های بالستیک اورشنیک روسیه در بلاروس پاسخی به تشدید تنش‌ها از سوی غرب است.

وی تاکید کرد که اروپا و آمریکا به وضوح درگیر یک جنگ ترکیبی علیه بلاروس و روسیه هستند، اما بازنده این جنگ خود اروپا است.

موشک‌های اورشنیک ماه سپتامبر در رزمایش مشترک روسیه و بلاروس به نمایش درآمد. روسیه اولین بار در نوامبر ۲۰۲۴ از موشک اورشنیک برای حمله به یک شرکت نظامی در «دنیپرو» اوکراین استفاده کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که آن حمله در پاسخ به استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد انگلیس و آمریکا برای حمله به خاک روسیه انجام شد.

وی تهدید کرد که اگر حملات اوکراین با موشک‌های دوربرد انگلیس و آمریکا ادامه پیدا کند، حملات بیشتری با موشک‌های اورشنیک، خصوصا به «مراکز تصمیم‌گیری» اوکراین انجام خواهد شد.

پوتین گفته که رهگیری موشک‌های اورشنیک غیرممکن است و قدرت تخریب آن مانند تاثیر ویرانگر بمب اتم است.