به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «ویجی ۶۹ ساله» به کارگردانی «آکشی روی»، ساعت ۱۵:۰۰، از شبکه یک پخش می شود.

داستان فیلم با بازی انوپام خیر، چانکی پاندی و اکاوالی خانا؛ درباره‌ی ویجی ماتیو، یک مربی بازنشسته‌ی شنا و مردی ۶۹ ساله است که احساس می‌کند به دستاورد خاصی در زندگی نرسیده است. او تصمیم می‌گیرد در یک مسابقه‌ی سه‌گانه شرکت کند تا به عنوان مسن‌ترین ورزشکار سه‌گانه‌ی هند رکورد بزند. او با برنامه‌ی تمرینی سختی روبه‌رو می‌شود و اطرافیانش، از جمله دخترش و جامعه‌ی ورزشی، نسبت به توانایی او شک دارند. علاوه بر این، همسایه‌ی رقابت‌طلبش که پسرش را برای تبدیل شدن به جوان‌ترین ورزشکار سه‌گانه‌ی هند آموزش می‌دهد، به یک رقیب غیرمنتظره تبدیل می‌شود و ...

فیلم سینمایی جدید «تعویض دنده» به کارگردانی «یان کِی کریستال لو»، ساعت ۱۷:۵۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی تیلر هاینس، کارترین بارِل و کاترین دِلانی، درباره جِس زن جوانی است که به همراه پدرش یک گاراژ مکانیکی را اداره کرده و در زمینه تعمیرات ماشین‌ها اطلاعات زیادی دارد. آوازه تبحّر و تخصص جس به عنوان یک تعمیرکار خانم به گوش افراد زیادی رسیده تا جایی که یک تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی که مسابقه‌ای به نام تعویض دنده را برگزار می‌کند، به سراغ جس آمده و از او برای شرکت در مسابقه دعوت کند. جس در ابتدا نمی‌پذیرد، اما با دیدن جایزه مسابقه که رقم بالایی دارد و همچنین با توجه به نیاز شدید او و پدرش به پول برای تمدید اجاره گاراژ، تصمیم می‌گیرد در مسابقه شرکت کند و ادامه ماجرا ..

فیلم سینمایی «دیده بان» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: ارتباط خط کمین با نیرو‌های خودی توسط دشمن قطع شده و احتمال سقوط منطقه بسیار زیاد است. مقابله و مقاومت نیرو‌ها در مقابل دشمن نیازمند حضور دیده بان جهت هدایت آتش سنگین است. عارفی برای پیوستن به خط کمین و دیده بانی باید از مسیری عبور کند که زیر آتش شدید دشمن قرار دارد...

مهرداد سلیمانی، علیرضا حیدری، غلامرضا علی اکبری و اصغر پورهاجریان در فیلم سینمایی «دیده بان» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «هزار سطر» به کارگردانی «مایکل هربیگ»، دیگر فیلمی است که ساعت ۱۴:۳۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دونالد ترامپ، جوناس نای و الیاس‌ام بارک خواهید دید: رومرو روزنامه نگار یک مجله آلمانی در تمام مدت با همکار موفقش مقایسه می‌شود و در یک کار گروهی قرار است با این خبرنگار در مورد دو سوی مرز آمریکا و مکزیک و مهاجران غیر قانونی یک گزارش مشترک بنویسد. رومرو قرار است بر روی مهاجر‌ها کار کند و همکارش بر روی شبه نظامی‌های طرفدار ترامپ که با اسلحه مانع ورود مهاجر‌ها به خاک آمریکا می‌شوند. رومرو با گذشت زمان به نوشته‌های همکارش شک می‌کند و متوجه می‌شود نوشته‌های او تناقضات بسیاری دارد و گویا غالب نوشته‌های این خبرنگار زاییده تخیل است تا واقعیت. اما مسئولین مجله به هشدار‌های رومرو توجه نمی‌کنند و عوض رومرو را اخراج می‌کنند. چون این خبرنگار با نوشته هایش بار‌ها جایزه‌های غربی را برده است و هیچ کس به او شک ندارد. حتی او در مورد سوریه گزارشی دارد که بسیار معتبر است و جایزه برده است. او در این گزارش زندگی پسربچه‌های را روایت کرده است که با شعارنویسی بر دیوار باعث اعتراضات و جنگ داخلی سوریه شده است. اما رومرو با تحقیقات بیشتر متوجه می‌شود حتی این مقاله هم براساس دروغ نوشته شده و.

فیلم سینمایی «قتل در قطار سریع السیر شرق» به کارگردانی «کنت برانا»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کنت برانا، پنه لوپه کروز و ویلم دافو خواهیم دید: در قطار سریع السیری که به اروپا می‌رود میهمانان عالی رتبه بسیاری وجود دارند و هرکول پوآرو کارآگاه مشهور نیز در بین مسافران است. نیمه شب فریاد‌ها و سر و صدای قطار، پوآرو را متوجه به قتل رسیدن مردی در کوپه کناری می‌کند. بررسی همه جوانب و گفت‌و‌گو با مسافران پوآرو را به این نتیجه می‌رساند که ...

پویانمایی سینمایی «اورایان و تاریکی» به کارگردانی «شان چارماتز»، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: اورایان پسر کوچکی است که از تاریکی می‌ترسد. او ترس‌های زیادی دارد و از بچه‌های زورگوی مدرسه کتک می‌خورد و نمی‌تواند از خودش دفاع کند. تا این که یک شب موجود سیاهی به نام تاریکی از دل سیاهی اتاقش بیرون می‌آید و او را به دیدن زیبایی‌های شب و دوستانش خواب و هیاهو و سکوت و بیخوابی و رویا می‌برد. تمام این شخصیت‌ها به تاریکی کمک می‌کنند تا کارش را خوب انجام دهد. اورایان برای دوستان تاریکی از زیبایی‌های روز می‌گوید و این که نور از تاریکی بهتر است و همین باعث می‌شود که تاریکی ناراحت شده و آنجا را ترک کند. نور همه جا را فرا می‌گیرد و دیگر تاریکی وجود ندارد. در روشنایی نور که مدام روی زمین وجود دارد همه مردم خسته و عصبی می‌شوند و آنجاست که اورایان به دنبال تاریکی می‌رود و ...

فیلم سینمایی جدید «کاداک سینک» به کارگردانی «اَنیرود‌ها روی چاودیری»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی پانکاج تریپاتی، سانجانا سانگی، پارواتی تیرووتو، جایا احسن، پرش پهوجا، دیلیپ شانکار، جوگی مالنگ، راجان مودی، وارون بودادف و آنیندیا سنگوپتا خواهیم دید: آکا پلیس رسیدگی به جرائم مالی است که همسرش فوت کرده است. او دو فرزند به نام‌های آدیتیا و ساکشی دارد و در بیمارستان بستری است. او حافظه اش را از دست داده است. وی به اختلاس متهم است هر روز دخترش به دیدن او می‌رود تا کمک کند پدرش خاطراتش را به یاد بیاورد. آکا از صحبت‌های دیگران اطلاعاتی را به دست می‌آورد و در نهایت متوجه می‌شود که همکارانش با همدستی رئیس خودشان اختلاس را انجام داده‌اند و با تزریق دارو و دار زدن آکا در اداره پلیس کاری کرده‌اند که قاضی باور کند که آکا بعداز اختلاس پشیمان شده و قصد داشته که خودش را بکشد، اما ...

فیلم های سینمایی «بله برون» به کارگردانی «داود موثقی»، ساعت ۱۱:۰۰، «ضربه‌های کشنده» به کارگردانی «وی لو»، ساعت ۱۳:۰۰، و «انتقام فیلیپ (قسمت دوم)» به کارگردانی «والری میلف»، ساعت ۱۵:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «وثیقه» به کارگردانی «مایکل مان»، هم ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی تام کروز آمده است: ماکس یک راننده تاکسی است که شبی با مسافری عجیب برخورد می‌کند. ونیسنت یک قاتل حرفه ایی است که از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر که از سوی دادستانی در خطر افتاده‌اند استخدام شده است تا تمام شاهدان احتمالی را از بین ببرد. ماکس ناخواسته و مانند یک گروگان همراه ونیسنت می‌شود و کم کم به یکدیگر نزدیک شده و تمام سعی ماکس این است که خود، ونیسنت و آخرین قربانی را حفظ کند که در نهایت با مرگ ونیسنت فیلم به پایان می‌رسد.

فیلم سینمایی «فولاد خونین» به کارگردانی «لئو ژانگ»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جکی چان و شو لو آمده است: سال‌ها پیش دختر کوچک مامور ویژه پلیس لین دونگ به دلیل نارسایی قلبی در حال مرگ است که یک دانشمند در لحظه آخر تصمیم می‌گیرد قلب مکانیکی و خون مهندسی شده‌ای که اختراع کرده را در بدن دختر قرار دهد. دختر کوچک نجات پیدا می‌کند، اما او حافظه اش را از دست می‌دهد و مامور لین تصمیم می‌گیرد بدون اینکه به او بگوید فقط دورادور مراقبش باشد. سال‌ها بعد یک گانگستر قدرتمند و در حال مرگ با افراد خود به دنبال دختر است تا بتواند با قلب مکانیکی و خون مصنوعی داخل بدن دختر خود را نجات دهد و ...

فیلم سینمایی «مهمان ناخوانده» به کارگردانی «ناردیپ خورمی»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم با بازی ناردیپ خورمی، کارولین والنسیا، اقبال تِبا و تینا پارکر خواهیم دید: کایران یک مهاجر هندی الاصل است که از نوجوانی به همراه خانواده اش به آمریکا رفته و زندگی را در آنجا در پیش گرفته است. پدر کایران به دنبال شرایط سخت زندگی و تبعیض‌هایی که در جامعه آمریکا وجود دارد، افسرده شده و نتوانسته زندگی مناسبی را برای خانواده اش فراهم نماید. کایران نیز به واسطه قرار گرفتن در این شرایط، و علیرغم استعداد بالایی که دارد، از سن کم مجبور به کار بوده و در نتیجه او هم موفق نشده زندگی قابل قبولی را ساخته و پرداخته نماید. کایران که اکنون مرد جوانی است و به عنوان راننده کامیون حمل بار مشغول به کار است، قرار است محموله‌ای را از مناطق جنوبی آمریکا به مقصد بوستون منتقل کند. در طی این مسیر و بدون اینکه کایران متوجه شود، دختر بچه‌ای مکزیکی الاصل به نام اِلِنا که ۸ سال دارد و والدینش در حمله پلیس آمریکا به مهاجران غیر قانونی کشته شده‌اند، وارد کانتینر او می‌شود. کایران وقتی از حضور این دختر بچه در ماشینش باخبر می‌شود، در ابتدا بسیار شوکه می‌شود، اما در ادامه النا برای او توضیح می‌دهد که قصد دارد خود را به بوستون برساند و ...

پویانمایی سینمایی «فرار مرغی، دوران ناگتی» به کارگردانی «سام فل»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: جینجر و راکی بعد از فرار از مزرعه در جزیره‌ای امن زندگی می‌کنند. آنها صاحب دختری به نام مالی می‌شوند که کنجکاو و ماجراجو است. در بیرون از جزیره، کارخانه‌ای عظیم برای تولید ناگت مرغ ساخته شده است. صاحب این کارخانه کسی نیست جز خانم توئی دی که از اتفاقات قسمت اول هنوز عصبانی است. مالی بی‌اجازه جزیره را ترک می‌کند و وارد دنیای انسانی می‌شود. او توسط نیرو‌های کارخانه دستگیر و به داخل مجموعه منتقل می‌شود. جینگر، راکی و بقیه مرغ‌ها برای نجات مالی تصمیم به نفوذ مخفیانه می‌گیرند. نقشه آنها فرار نیست؛ بلکه یورش به کارخانه برای نجات مرغ‌ها است و ...

فیلم سینمایی «یک فراری از بگبو» به کارگردانی «هاتف علیمردانی»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: اَلوکونگوی ۴۷۱ یک موجود فضایی است که در سیاره بَگبو زندگی می‌کند و با دیدن یکی از برنامه‌های تلویزیونی کره زمین، عاشق این برنامه می‌شود. او به همین دلیل از سیاره خود فرار می‌کند تا در این برنامه حضور یابد. اما ...

علی صادقی، رضا شفیعی‌جم و سحر ولدبیگی در فیلم سینمایی «یک فراری از بَگبو» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «شیفت عصر» به کارگردانی «پترا بیوندینا ولپ»، ساعت ۱۰:۳۰، با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

این فیلم با بازی لیونی بنش، علیرضا بایرام، یورگ پلوس، یاسمین ماتی، لاله یواش، آندریاس بوتلر، اورس بیلر و سونیا رایسن؛ روایت یک شیفت کاری پرستار زن سخت‌کوش و مهربانی به نام فلوریا در یکی از بیمارستان‌ها سوئیس است. آن روز به دلیل غیبت یکی از پرستاران، فقط دو پرستار در بخش حضور دارند و روزی پرکار در انتظار فلوریا است. با وجود شلوغی و فشار کاری، او با آرامش، تجربه و دلسوزی از بیماران مختلف، که اغلب در وضعیت وخیمی هستند، مراقبت می‌کند؛ از جمله پیرمرد تنهایی که با اضطراب منتظر دریافت نتیجه تشخیص از پزشک معالج خود است. فلوریا حتی سعی می‌کند به بیمار اتاق VIP که خواسته‌های خاصی دارد و بسیار پرتوقع و بی‌ادب است، با حوصله گوش دهد. او هم‌چنین باید با بیمار خانمی پرمدعا سروکله بزند که دلش می‌خواهد در بالکن سیگار بکشد و ...

شبکه فراتر هم فیلم سینمایی «شانگ چی و افسانه ده حلقه» به کارگردانی «داستین دانیل کرتون»، را ساعت ۱۳:۳۰، پخش می کند.

در خلاصه داستان با بازی اواکوافینا، فلا چن، رونی چینگ و سیمو لیو آمده است: شانگ چی که یک مبارز استثنایی است و ده حلقه که قدرت بسیار زیادی را به او می‌دهد در دستانش دارد و همیشه همراهش هستند با زنی مبارز ازدواج می‌کند. بچه هایشان شان و هرمن هم آموزش‌های رزمی می‌بینند. شان به اتفاق زنی به نام کیت که به او کمک می‌کند به دنبال یافتن پدر و مادرش است آنها به اتفاق هرمن به یک سرزمین عجیب راه پیدا می‌کنند که مادرش در آنجاست ...