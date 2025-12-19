بارش شدید باران و برف در نقاط مختلف استان کرمان دیشب ادامه داشت و هنوز هم بارش ادامه دارد

ببه گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون اداره کل مدیریت بحران استان کرمان گفت: در مناطق کفنوئیه، رابر و خانه‌سرخ بارش برف گزارش شده و در گلباف نیز برف به‌صورت ملایم در حال بارش ، محمدعلی عرب‌نژاد شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذرماه درباره آخرین بارش‌ها در استان در پی ورود موج‌جدید سامانه بارشی:

بر اساس گزارش‌های دریافتی از سراسر استان، بارش شدید باران در شهرستان‌ها و مناطق ارزوئیه، فاریاب، کهنوج، جیرفت، اسفندقه، سیرجان، بافت و نرماشیر در حال وقوع است.

طبق آخرین گزارش‌ها، محور سربیژن به راین مسدود است و تردد در دیگر محورهای مواصلاتی برقرار است.

برق منطقه صوغان قطع شده و راه ارتباطی چند روستا در این منطقه مسدود گردیده که موضوع در حال پیگیری توسط دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان است.

ستاد مدیریت بحران استان ضمن رصد مستمر شرایط، از شهروندان درخواست دارد تا اخبار و اطلاعیه‌ها را از مراجع رسمی دنبال کرده و از تردد غیرضروری در مناطق کوهستانی و برف‌گیر خودداری کنند.