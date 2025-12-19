به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کارشناس هواشناسی گفت: وزش باد شدید در ایلام؛ موجب تشکیل کانون‌های گرد و غبار نیز می‌شود.

احسان احمدی‌نژاد افزود: وزش باد شدید احتمال آسیب به سازه‌های سبک و موقتی مانند: کانکس‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و حصارکشی‌ها را افزایش می‌دهد؛ همچنین، خطر گسترش آتش‌سوزی در مراتع و مزارع خشک با توجه به شرایط جوی، تشدید خواهد شد.

بنابر گزارش شهروندان در برخی از مناطق شهر ایلام وزش باد موجب شکسته شدن درختان شده است.