حزبالله لبنان با صدور بیانیهای، اقدام یکی از آمریکاییها در هتک حرمت قرآن کریم را به شدیدترین عبارات محکوم کرد و آن را «جنایتی مشمئزکننده و اقدامی شنیع» دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، و به نقل از شبکه المیادین، در این بیانیه آمده است: این اقدام، تعرضی آشکار به مقدسات مسلمانان و همچنین به ارزشهای دینی و انسانی است که تمامی ادیان آسمانی بر آنها استوار هستند.
حزبالله با انتقاد از عملکرد دولت آمریکا تأکید کرد که خودداری دولت واشنگتن از اتخاذ هرگونه اقدام قانونی علیه عاملان اینگونه اهانتها، به بهانه دروغین آزادی بیان و آزادی عقیده، نشاندهنده سرپوش گذاشتن کامل به این اقدامات خطرناک و تحریکآمیز از سوی دولت ایالات متحده است.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: این جنایت، اقدامی فردی نیست، بلکه عاملان آن افرادی هستند که بصورت ابزار و عروسکهای متحرک در دست استکبار جهانی در پی تضعیف دین اسلام هستند، عمل میکنند.
حزبالله لبنان همچنین از امت عربی و اسلامی و پیروان تمامی ادیان آسمانی خواست تا گستردهترین کارزار محکومیت علیه این اقدام مجرمانه را به راه بیاندازند و موضعی قاطع بگیرند که مخالف هرگونه تعرض به حرمتها و مقدسات اسلام و سایر ادیان الهی باشد.