هلند و اسپانیا از تحریم آمریکا علیه ۲ قاضی دیوان بین‌المللی کیفری انتقاد کردند و خواستار حفاظت از استقلال سازوکار‌های قضایی جهانی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خبرگزاری آناتولی، «داوید فان ویل» وزیر خارجه هلند پنجشنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هلند مخالفت اقدام اخیر آمریکا در تحریم ۲ قاضی دیوان بین‌المللی کیفری است.

فان ویل افزود: دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی باید بتوانند آزادانه مسئولیت‌های خود را انجام بدهند. هلند به همکاری با شرکای خود برای رسیدن به این هدف همکاری می‌کند. ما از دیوان بین‌المللی کیفری و کارکنانش حمایت می‌کنیم.

وزارت خارجه اسپانیا نیز تحریم‌های آمریکا را «حمله دیگری به استقلال و بی‌طرفی دیوان بین‌المللی کیفری» خواند که «فعالیت آن را به شدت تضعیف می‌کند.»

این وزارتخانه بر حمایت اسپانیا از دیوان بین‌المللی کیفری تاکید کرد که این نهاد قضایی «نقشی انکارناپذیر در پاسخگو کردن در قبال جدی‌ترین جنایات علیه بشریت و دریافت غرامت برای قربانیان داشته است.»

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه اعلام کرد که قاضی «گوچا لردکیپانیدزه» و قاضی «اردنبالسورن دامین» به دلیل «مداخله مستقیم» در آنچه که وی «هدف قرار دادن غیرمشروع اسرائیل» خواند، تحریم شده‌اند.

دیوان بین‌المللی کیفری تحریم‌های آمریکا علیه این ۲ قاضی را حمله‌ای آشکار به استقلال قضایی خود خواند و آن را قویا محکوم کرد.

دیوان بین‌المللی کیفری «لاهه» یکم آذر ۱۴۰۳ دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی (گرسنه‌سازی مردم غزه) به عنوان یک سلاح صادر کرد.