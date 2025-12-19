

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی، امروز سامانه بارشی فعال در کشور موجب بارش برف و باران در استان‌های اصفهان، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، فارس و کرمان خواهد شد.

همچنین در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد وقوع تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

طبق این گزارش، روز جمعه نیز در ارتفاعات البرز مرکزی و برخی مناطق ساحلی دریای خزر افزایش ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد و شنبه بارش‌ها در مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور با شدت کمتری ادامه می‌یابد.

در روز یکشنبه، برخی نقاط استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان شاهد بارش برف و باران خواهند بود و طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، آسمان بیشتر مناطق کشور صاف و جو پایدار پیش‌بینی می‌شود.

از جمعه تا دوشنبه کاهش محسوس دما در نیمه شرقی کشور، مناطق مرکزی، دامنه‌های البرز مرکزی و استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس جنوبی رخ خواهد داد. همچنین خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا روز شنبه مواج و متلاطم خواهد بود.