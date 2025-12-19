«ایران دوست داشتنی»، «دو نقطه»، «یلدای جوانی»، «برمودا»، «۱۰۰۱»، «ایران من»، «شبکه بازی»، «یلدای حال خوب» و «چله با مستند»، از جمله برنامه‌هایی است که به مناسبت شب یلدا، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه‌برنامه «ایران دوست‌داشتنی» به مناسبت شب یلدا با اجرای امیرحسین مدرس و حسین رفیعی در سه شب جمعه، شنبه و یکشنبه، پخش می‌شود. این برنامه هر شب در دو نوبت ساعت ۱۹ و ۲۳، از شبکه یک پخش می‌شود.

در این ویژه‌برنامه، آیین‌ها و رسم‌های محلی ویژه شب یلدا از استان‌های مختلف کشور معرفی می‌شود و جمعی از مدال‌آوران گروه پارالمپیک نیز مهمان برنامه خواهند بود. همچنین خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در بخش «لاله‌خیز» با اجرای راحله امینیان حضور دارند.

حضور اجرا اولی‌ها به‌عنوان مهمانان برنامه، همراه با خوانندگان خاطره‌انگیز دهه‌های ۷۰ و ۸۰، شاعران مختلف از جمله علیرضا قزوه و سیدمحمدجواد شرافت و همچنین بازیگران مجموعه «دشتستان» و مجموعه جدید شبکه یک «روزی روزگاری آبادی» از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است.

مسابقه تلویزیونی «دو نقطه»، از جمعه ۲۸ آذر تا یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۲۱، از شبکه دو پخش می‌شود

این مسابقه میزبان چهره های محبوت و خاطره انگیز تلویزیون است. برنامه‌ای که یلدا را با رقابت، سرگرمی و پاسداشت زبان فارسی به تجربه‌ای پرنشاط برای مخاطبان تبدیل می‌کند.

مسابقه «دو نقطه»، با ساختاری متفاوت و فضایی پرانرژی، تلاش دارد مفاهیم زبان و ادبیات فارسی را در قالبی جذاب، رقابتی و سرگرم‌کننده به مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان، آموزش دهد، رویکردی که زبان فارسی را از چارچوب‌های آموزشی خشک خارج کرده و به تجربه‌ای زنده، مشارکتی و لذت‌بخش بدل می‌کند.

شبکه سه ویژه برنامه‌ای به نام «یلدای جوانی»، تهیه و تدارک دیده است که به مدت پنج شب پخش می‌شود.

در این برنامه که از چهارشنبه ۲۶ آذر تا یکشنبه ۳۰ آذر در ساعت‌های مختلف شبانگاهی پخش می شود، بازیگران، ورزشکاران و خوانندگان، مطرح کشورمان حضور خواهند داشت.

شبکه نسیم هم با سری جدید «برمودا» و «۱۰۰۱»، به استقبال شب یلدا می رود.

امسال تیم «برمودا»، ویژه برنامه شب یلدا شبکه نسیم را برگزار می‌کند و با نویسندگی و اجرای کامران نجف‌زاده و تهیه‌کنندگی مهدی مینایی نزدیک به ۴۰ چهره خاص را به شبکه نسیم کشیده است.

این برنامه به کارگردانی هادی خفاجی در سه شب با حضور مهمانانی از جمله منتخبی از چهره‌هایی که در فصل‌های قبلی حضور داشتند پخش می‌شود.

کریم باقری، حمیدرضا پگاه، بهنوش بختیاری، فرشته کریمی، اصغر نقی زاده، عباس موزون، مهدی دانشمند، علیرضا بدیع، علی کفاشیان، بیوک میرزایی و رسول نجفیان، از جمله این چهره‌ها هستند. «برمودا»، در شب‌های جمعه و شنبه ۲۸ و ۲۹ آذر ساعت ۲۱ و یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۱۹، پخش می‌شود.

همچنین سری جدید برنامه «۱۰۰۱»، به تهیه کنندگی و کارگردانی فریدالدین نیکجو با اجرای هومن حاجی‌عبداللهی و حضور جناب خان با صداپیشگی محمد بحرانی به مناسبت ویژه برنامه یلدا از شبکه نسیم پخش می شود. این برنامه ویژه شب یلدا یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۲۲، با میهمانان متنوع و جذاب پخش می‌شود.

ویژه‌برنامه «یلدا با ترانه»، هم هم‌زمان با آغاز مرحله سوم تولید برنامه «با ترانه»، به مدت سه شب مهمان مخاطبان شبکه نسیم خواهد بود.

«با ترانه» که پس از ضبط در استان‌های یزد و اصفهان، حالا به کرمان رسیده است، در قالب این ویژه‌برنامه یلدایی، از فضای تاریخی و چشم‌نواز کاروانسرای وکیل کرمان با مخاطبان شبکه نسیم همراه می‌شود. این برنامه در سه شب متوالی و به مناسبت شب یلدا پخش می‌شود و پس از آن، روند عادی ضبط فصل جدید «با ترانه» در کرمان ادامه خواهد داشت.

ویژه‌برنامه «یلدا باترانه»، به تهیه‌کنندگی و اجرای سامان ارس‌خان تولید شده و میزبان چهره‌های شناخته‌شده‌ای از حوزه‌های مختلف هنری، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی است، از جمله حامد همایون، جواد خیابانی، محمد فیلی، رضا ایران‌منش، منوچهر آذری و یدالله شادمانی.

همچنین جمعی از نخبگان و چهره‌های شاخص استان کرمان نیز در این برنامه حضور خواهند داشت، از جمله دکتر مهدی رجبعلی‌پور دانشمند، دکتر گلاب‌زاده ادیب و ایران‌شناس، احمد یوسف‌زاده نویسنده کتاب «آن ۲۳ نفر»، ساناز ایران‌منش قهرمان دوچرخه‌سواری آسیا و دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان.

«یلدا با ترانه»، در شب‌های جمعه و شنبه ۲۸ و ۲۹ آذر ساعت ۱۹ و یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۱۸ از کاروانسرای وکیل کرمان، مهمان خانواده‌های ایرانی و مخاطبان شبکه نسیم خواهد بود.

شبکه افق با برنامه زنده «ایران من»، از ساعت ۲۲ در بلندترین شب سال با مخاطبان خود همراه است. همچنین میان برنامه‌های مناسبتی شب یلدا در فواصل برنامه‌ها پخش می‌شود.

همزمان با فرا رسیدن شب یلدا، برنامه «شبکه بازی»، با تدارک ویژه‌برنامه‌ای شاد و متفاوت، شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذر از ساعت ۱۹ به صورت زنده از شبکه امید پخش می‌شود.

این ویژه‌برنامه با حال‌وهوای یلدایی و تمرکز بر دنیای بازی‌های ویدیویی، شامل بخش‌های نمایشی ویژه، بخش‌های سرگرم‌کننده و بخش‌هایی با محوریت نوستالژی، دورهمی و فرهنگ شب یلدا خواهد بود.

در برنامه یلدایی «شبکه بازی»، تلاش شده با ترکیب فضای سنتی شب یلدا و جذابیت‌های دنیای بازی، لحظاتی شاد و هیجان‌انگیز برای نوجوانان و خانواده‌ها رقم بخورد. از بخش‌های نمایشی طنزآمیز تا بخش‌هایی که بازی‌های محبوب و خاطره‌انگیز را در فضایی یلدایی معرفی می‌کنند.

ویژه‌برنامه شب یلدای شبکه سلامت با عنوان «یلدای حال خوب»، از یکشنبه ۳۰ آذر به صورت زنده از ساعت ۱۹ تا ۲۲، پخش می‌شود.

این برنامه با اجرای اسماعیل باستانی و میترا بهرامی، در فضایی متفاوت و هم‌زمان از دو استودیوی مجزا پخش می‌شود و تلاش دارد شبی گرم، صمیمی و حال‌خوب‌کن را برای مخاطبان شبکه سلامت رقم بزند.

«یلدای حال خوب»، با حضور مهمانان خاص و جذاب، در قالب گفت‌و‌گو‌های صمیمی، شعرخوانی، شاهنامه‌خوانی، حافظ‌خوانی و همچنین اجرای موسیقی زنده، نگاهی فرهنگی، اجتماعی و سلامت‌محور به بلندترین شب سال دارد و بر نقش خانواده، همدلی و امید در ارتقای سلامت روان و اجتماعی تأکید می‌کند.

مستند‌های «سجو»، «چله شو» و «مهره ریزان»، از ۲۹ آذر تا اول دی ساعت ۲۴:۰۰ به مناسبت شب یلدا، از شبکه مستنند پخش می‌شود.

همچنین برنامه «چله با مستند»، یک شنبه ۳۰ آذر به مناسبت شب یلدا با بخش‌های متنوع از این شبکه پخش خواهد شد.