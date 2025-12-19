به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این ­مراسم معنوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد شجاعی، استاد حوزه و دانشگاه گفت: همه انسان‌ها اصل سرمایه ­خود را در زندگی دنیایی از دست می‌دهند و تنها گروه اندگی هستند که دچار خسران نمی‌شوند­و آنها اهل ایمان هستند که به شناخت قلبی نسبت به حقایق عالم رسیدند.

وی با طرح این سوال که چه چیزی می‌تواند معرفت ما را نسبت حق تعالی بالا ببرد، افزود: بخشی از این معرفت، شناخت نسبت به خود است که این مهترین گام است.

حجت الاسلام شجاعی تصریح کرد: گام بعدی نزدیک شدن و شبیه شدن به کسی است که او را دوست داریم و از دل احادیث­و روایات این گونه به دست می‌آید که در این راه باید به سه خصلت رحمانیت و رحمیت، آرامش و شادی دست یافت واگر این خصوصیات در کسی باشد، ما به خدا نزدیک شدیم.