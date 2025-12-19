به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به گقته هواشناسی چهارمحال و بختیاری:میزان بارش در سطح استان چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است.

شهرکرد: ۱۳.۲ برف ۶cm

آلونی: ۷.۷

ارجنک: ۳۳.۱

اردل: ۳۱.۷ برف ۱۱cm

امام قیس: ۱۸.۵

ایلبگی: ۲۰.۳ برف ۱۱cm

بازفت: ۱۰.۱

بروجن: ۲۳.۲ برف ۱۰cm

بلداجی: ۱۶.۱

بن: ۴۴.۶ برف ۱۸ cm

جونقان:۲۶

دزک: ۲۰.۵

دشتک: ۲۳.۹

دوآب صمصامی: ۱۶.۴

دیمه:۱۷.۲

سامان: ۱۹.۷ برف ۱۶cm

سرخون: ۲۸.۴

سودجان: ۳۲.۸

سورشجان: ۳۰.۶

شلمزار: ۲۸.۲

فارسان: ۳۴.۵ برف ۳۲cm

فرخ شهر: ۱۰.۱

کوانک:۲۸.۱

کوهرنگ: ۲۹.۷ برف ۲۳cm برف کل ۴۳cm

گندمان: ۳۰.۲

لردگان: ۸.۳

لیرابی: ۲۵.۹

مال خلیفه: ۱۴.۸

هوره: ۱۵.۲