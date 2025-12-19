پخش زنده
آخرین میزان بارش های اخیر در استان چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به گقته هواشناسی چهارمحال و بختیاری:میزان بارش در سطح استان چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است.
شهرکرد: ۱۳.۲ برف ۶cm
آلونی: ۷.۷
ارجنک: ۳۳.۱
اردل: ۳۱.۷ برف ۱۱cm
امام قیس: ۱۸.۵
ایلبگی: ۲۰.۳ برف ۱۱cm
بازفت: ۱۰.۱
بروجن: ۲۳.۲ برف ۱۰cm
بلداجی: ۱۶.۱
بن: ۴۴.۶ برف ۱۸ cm
جونقان:۲۶
دزک: ۲۰.۵
دشتک: ۲۳.۹
دوآب صمصامی: ۱۶.۴
دیمه:۱۷.۲
سامان: ۱۹.۷ برف ۱۶cm
سرخون: ۲۸.۴
سودجان: ۳۲.۸
سورشجان: ۳۰.۶
شلمزار: ۲۸.۲
فارسان: ۳۴.۵ برف ۳۲cm
فرخ شهر: ۱۰.۱
کوانک:۲۸.۱
کوهرنگ: ۲۹.۷ برف ۲۳cm برف کل ۴۳cm
گندمان: ۳۰.۲
لردگان: ۸.۳
لیرابی: ۲۵.۹
مال خلیفه: ۱۴.۸
هوره: ۱۵.۲