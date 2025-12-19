بارش سنگین برف در جاده آزادراه اصفهان به شیراز و یخ زدگی جاده، تردد را با مخاطرات جدی روبه رو کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛در اطلاعیه ستاد مدیریت بحران شهرستان آباده آمده است: با توجه به بارش سنگین برف در جاده آزادراه اصفهان-شیراز (محدوده منطقه دهستان خسروشیرین)، برودت شدید هوا و یخ زدگی، تردد در این جاده با مخاطرات جدی همراه است.

با هدف حفظ ایمنی و سلامت هموطنان عزیز، به رانندگان توصیه می‌شود تا حد امکان از جاده جایگزین (بزرگراه قدیم شیراز–اصفهان) برای تردد استفاده کنند.

همچنین گروه‌های امدادی و خدماتی در حال عملیات برف روبی در این جاده هستند، اما با توجه به تداوم شرایط نامساعد جوی، پرهیز از سفر‌های غیرضروری و رعایت احتیاط کامل الزامی است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.