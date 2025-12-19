پخش زنده
امروز: -
مسمومیت با مونوکسید کربن در تربت جام ۶ نفر را روانه بیمارستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی تربتجام گفت:این حادثه عصر پنجشنبه بر اثر مسمومیت ناشی از استنشاق گاز مونوکسید کربن در یک منزل مسکونی در شهر تربتجام رخ داد.
علی لطفی افزود: بلافاصله آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی ضمن هشدار نسبت به افزایش حوادث ناشی از گازگرفتگی در فصل سرما از شهروندان خواست تا با سرویس دورهای وسایل گرمایشی، اطمینان از تهویه مناسب محیط و استفاده از تجهیزات گرمایشی استاندارد، از بروز چنین حوادث ناگواری پیشگیری کنند.
مرکز شهرستان مرزی تربتجام در ۲۵۰ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع است.