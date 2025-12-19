پخش زنده
جسد فرد مفقود شده در مسیر رودخانه حسین آباد قبله جهرم پیدا شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مطهرنیا سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم گفت : حوالی ساعت ۲۱:۴۰ شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذرماه، در پی تماس مردمی مبنی بر گیر افتادن یک دستگاه خودرو به همراه سرنشینان در مسیر رودخانه روستای حسینآباد قبله، بلافاصله تمام عوامل امدادی و خدماتی به محل حادثه اعزام شدند که با تلاش عوامل امدادی از رودخانه خارج شد.
بنا بر اظهارات حاضران در صحنه، این خودرو سه سرنشین داشته که دو نفر موفق به نجات خود شدهاند و یک نفر دیگر مفقود شده بود که عملیات جستوجو برای یافتن فرد مفقود شده ادامه داشت که جسد فرد مفقودشده حوالی ساعت ۲:۵۰ بامداد جمعه پیدا شد.
در جریان عملیات امدادرسانی، یک دستگاه خودروی دیگر بدون توجه به هشدارها و تذکرات مکرر نیروهای امدادی، از سمت مقابل رودخانه وارد آب شد که به دلیل جریان شدید آب واژگون شد که دو نفر از سرنشینان این خودرو با تلاش فراوان نیروهای امدادی از آب نجات داده شدند، اما متأسفانه در حین عملیات امداد و نجات، یکی از نیروهای امدادی هلالاحمر جان خود را از دست داد.
از شهروندان درخواست میشود به هنگام بارندگی برای حفظ جان از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده و به هیچ عنوان به مسیر رودخانه و جریان آب نزدیک نشوند.