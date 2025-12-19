لیگ آزادگان
تقابل صدرنشین و تیم هفتم جدول؛ نساجی مقابل فرد البرز
تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته شانزدهم لیگ دسته اول، امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف فرد البرز میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور، امروز جمعه ۲۸ آذرماه از ساعت ۱۵:۰۰ در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف تیم فرد البرز میرود.
نساجی تا پایان هفته پانزدهم با کسب ۳۴ امتیاز و اختلاف هفت امتیازی نسبت به تیم دوم جدول، در صدر رقابتها قرار دارد.
در سوی مقابل، تیم فرد البرز با ۲۰ امتیاز در رده هفتم جدول ردهبندی قرار دارد و امیدوار است با کسب امتیاز از این دیدار، جایگاه خود را در نیمه بالایی جدول تثبیت کند.
قضاوت این دیدار بر عهده میثم حیدری خواهد بود و وحید سیفی، مجتبی قاسمی و حسین اسماعیلی نیز بهعنوان کمکداوران او را همراهی میکنند.