تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته شانزدهم لیگ دسته اول، امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف فرد البرز می‌رود.

تقابل صدرنشین و تیم هفتم جدول؛ نساجی مقابل فرد البرز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، امروز جمعه ۲۸ آذرماه از ساعت ۱۵:۰۰ در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر به مصاف تیم فرد البرز می‌رود.

نساجی تا پایان هفته پانزدهم با کسب ۳۴ امتیاز و اختلاف هفت امتیازی نسبت به تیم دوم جدول، در صدر رقابت‌ها قرار دارد.

در سوی مقابل، تیم فرد البرز با ۲۰ امتیاز در رده هفتم جدول رده‌بندی قرار دارد و امیدوار است با کسب امتیاز از این دیدار، جایگاه خود را در نیمه بالایی جدول تثبیت کند.

قضاوت این دیدار بر عهده میثم حیدری خواهد بود و وحید سیفی، مجتبی قاسمی و حسین اسماعیلی نیز به‌عنوان کمک‌داوران او را همراهی می‌کنند.