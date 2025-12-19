یکی از امدادگران فداکار جمعیت هلال‌احمر استان فارس، بامداد امروز در جریان عملیات امدادرسانی به گرفتاران در سیلاب شهرستان جهرم، جان باخت .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در پی بارش‌های شدید و وقوع سیل در بخش‌هایی از جنوب استان فارس ، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر برای نجات افراد گرفتار در محاصره آب به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند. در جریان این مأموریت که در بامداد جمعه ۲۸ آذرماه انجام شد، نجاتگر «محمد قربان» با ایثار و ازخودگذشتگی، در حین تلاش برای نجات جان حادثه‌دیدگان، دچار سانحه شد و جان خود را از دست داد .

روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان فارس با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تسلیت این ضایعه دردناک به مردم شریف استان و خانواده این امدادگر والامقام، از وی به عنوان خادم صادق انسانیت یاد کرد. در این اطلاعیه تأکید شده است که:

با نهایت تأثر و تأسف، روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان فارس، درگذشت فداکار خدمت نجاتگر فقید زنده‌یاد محمد قربان را به اطلاع مردم شریف استان فارس می‌رساند.

” این نجاتگر جان‌برکف، بامداد جمعه ۲۸ آذرماه در شهرستان جهرم و در حین انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در آب در پی بارش‌های اخیر، با ایثار و ازخودگذشتگی مثال‌زدنی، جان خود را در راه نجات همنوعان فدا کرد.

بی‌شک یاد و نام این خادم صادق انسانیت و امداد، همواره در دل‌ها زنده خواهد ماند و فداکاری او الگویی ماندگار برای تمامی امدادگران و نجاتگران خواهد بود.

روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان فارس، این ضایعه جانسوز را به خانواده معزز آن نجاتگر والامقام، همکاران ایشان در جمعیت هلال احمر، و مردم شریف استان فارس تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نماید. ”

در حال حاضر عملیات امدادرسانی نیرو‌های جان‌برکف هلال‌احمر در مناطق درگیر بارن‌های شدید استان فارس با قوت ادامه دارد و همچنان در حال خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان ناشی از بارندگی‌های اخیر هستند.