در این نشست، شماری از اندیشمندان و صاحب‌نظران صرب از جمله ایوان ایوب کوستیچ، متفکر مسلمان صرب، میلان اوروشویچ، فیلیپ بالونوویچ، ورا مووراه، ماریان ایوکوویچ، پردراگ کرستیچ، آدریانا زاهاریه‌ویچ، آندریا پرونویچ و الکساندرا کنیژویچ سخنرانی و دیدگاه‌های خود را درباره مفهوم نسل‌کشی، مسئولیت اخلاقی نخبگان و پیامدهای انسانی تحولات جاری در غزه مطرح کردند.

برگزارکنندگان اعلام کردند این نشست، آغاز مجموعه‌ای از برنامه‌های علمی و گفت‌وگو محور است که مؤسسه فلسفه و نظریه اجتماعی بلگراد با هدف واکاوی تحولات غزه و بررسی روندهایی که آینده فلسطین را شکل می‌دهند، در دستور کار قرار داده است. حضور گسترده قشر جوان و تحصیل‌کرده در این نشست، از نکات قابل توجه این برنامه بود.

در این رویداد، امیر پورپزشک رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان و میلاد ادیب کنسول جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند. امیر پورپزشک در حاشیه این نشست و در گفت‌وگو با لوکا گلوشاتس، معاون مؤسسه میزبان، برگزاری این نشست را اقدامی مهم و ارزشمند توصیف و از مسئولان مؤسسه و همچنین ایوان ایوب کوستیچ برای برپایی این برنامه علمی قدردانی کرد.